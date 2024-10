Il Policlinico di Milano ai vertici delle maggiori società scientifiche italiane

MeteoWeb

Tre figure chiave del Policlinico di Milano sono state elette Presidenti di prestigiose società scientifiche italiane: Giacomo Grasselli – direttore Anestesia e Terapia Intensiva Adulti, Nicola Montano – direttore della Medicina – Immunologia e Allergologia e Hayato Kurihara – direttore della Chirurgia D’Urgenza.

Giacomo Grasselli è stato nominato Presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) per il triennio 2028-2030. “Durante il mio mandato vorrei far crescere la SIAARTI, proseguirò la strada già intrapresa per rendere maggiormente attrattiva la nostra disciplina nel modo più inclusivo possibile. L’obiettivo principale è mettere in luce il ruolo essenziale a livello nazionale di anestesisti e rianimatori nel percorso di cura dei pazienti. È infatti fondamentale valorizzare la professionalità dei colleghi che svolgono la loro attività con dedizione e competenza, senza dimenticare altri aspetti cruciali come la formazione e il potenziamento dell’attività di ricerca” commenta Giacomo Grasselli, che è anche segretario-eletto della Società Europea di Medicina Intensiva e professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano.

A presiedere per il prossimo triennio la più antica società scientifica italiana fondata nel 1887 – la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) – c’è Nicola Montano. “A oggi l’internista ha un ruolo fondamentale nel percorso del paziente, ma ancora non viene riconosciuto in termini di intensità di cura. Mi impegnerò, anche con altre società internistiche, per far sì che questo cambi. Inoltre, continuerò a puntare sulla formazione, che negli ultimi 20 anni ha attratto tanti giovani medici internisti in formazione e post-formazione e a rafforzare la ricerca scientifica” spiega Nicola Montano, già Presidente della European Federation of Internal Medicine (EFIM) 2018-2020 e professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano.

Non meno rilevante, la nomina a Presidente della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT) di Hayato Kurihara per il biennio 2027-2028. “Essere eletto Presidente della SICUT e contestualmente operare in sinergia con i grandi professionisti del Policlinico di Milano, dove si può affermare che è nata la Chirurgia d’Urgenza e abbiamo a disposizione tecnologie all’avanguardia, è per me un’occasione irripetibile che onora la nostra squadra chirurgica, soprattutto in un’era in cui la vocazione verso la chirurgia è in crisi. Grazie all’impegno dei precedenti presidenti, la Società ha attratto molti giovani colleghi interessati alla cura in urgenza dei pazienti più fragili e critici. Attualmente, il numero di pazienti con problemi chirurgici urgenti è significativo e c’è ancora molto spazio per migliorare le cure” commenta Hayato Kurihara, già Presidente della European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) 2022-2023 e attuale vicepresidente dell’ESTES.

Le nomine di Grasselli, Montano e Kurihara ai vertici delle più importanti società scientifiche italiane confermano l’impegno costante del Policlinico di Milano nella ricerca, formazione e innovazione clinica. Questi riconoscimenti, oltre a sottolineare l’eccellenza e la capacità di leadership di medici e ricercatori, rafforzano il legame tra l’Ospedale e le istituzioni scientifiche, a favore dello sviluppo di strategie sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure e offrire ai pazienti trattamenti all’avanguardia.

