Porsche richiama un lotto di auto per il rischio incendio della batteria: modello, cause e soluzioni

Porsche richiama oltre 27.000 Taycan per il rischio di incendio della batteria. Il brand premium ha richiamato la sua berlina elettrica Taycan a causa del rischio di cortocircuito della batteria ad alta tensione dell’auto elettrica, che potrebbe provocare un incendio. Il richiamo riguarda le Taycan 2021-2024 Model Year, di cui sono interessati 27.527 esemplari negli Stati Uniti. Secondo l’avviso di richiamo pubblicato dall’NHTSA il primo ottobre, il difetto potrebbe essere legato a un problema di produzione da parte del fornitore della batteria. La batteria della Taycan è fornita da LG Energy Solution ed è assemblata in uno stabilimento in Polonia.

Porsche ha dichiarato di aver individuato il problema tramite analisi dei dati e dell’hardware e di aver deciso di avviare il richiamo a settembre. La casa automobilistica sottolinea inoltre che, al momento, nessuna Taycan ha riscontrato il problema. Il rimedio prevede l’installazione di un nuovo software diagnostico che dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2025. Nel frattempo, Porsche prevede di monitorare i dati disponibili online del veicolo e di contattare i proprietari se necessario, chiedendo loro di limitare la carica della batteria della Taycan a un massimo dell’80%. Per le auto che non dispongono di dati online, i concessionari effettueranno un test diagnostico, sostituiranno la batteria se necessario e raccomanderanno ai proprietari di limitare la carica all’80%.

E’ il secondo richiamo negli ultimi mesi

Le lettere di notifica ai proprietari dovrebbero essere spedite il 29 novembre. Si tratta del secondo richiamo importante della Taycan negli ultimi mesi. A giugno, Porsche ha emesso un richiamo per le Taycan dall’inizio di produzione a quella più recente, a causa di una potenziale perdita di liquido dei freni.

