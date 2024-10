Precipita dal Sentiero delle rocce di Velloi: muore escursionista in Alto Adige

MeteoWeb

Incidente mortale sulle montagne dell’Alto Adige. Un escursionista ha perso la vita precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi. Si tratta di un sentiero panoramico non particolarmente difficile, ma a tratti esposto, sopra la conca di Merano, frequentato soprattutto da turisti in autunno. Per motivi ancora in via di accertamento, l’escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della moglie.

Due escursionisti che hanno visto l’incidente hanno lanciato l’allarme poco dopo le 12. Inutili i soccorsi prestati da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza ed elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle. La vittima è un turista tedesco di 74 anni che era in vacanza insieme alla moglie. Sotto shock la donna, assistita dal servizio pastorale.

Un’analoga disgrazia, con un pensionato morto davanti agli occhi della moglie, si era verificato sullo stesso sentiero lo scorso aprile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.