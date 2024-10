Il Premio Nobel per la Medicina assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA

MeteoWeb

Il Premio Nobel per Fisiologia o Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Nel 1993, hanno pubblicato risultati inaspettati che descrivevano un nuovo livello di regolazione genica, che si è rivelato altamente significativo e conservato durante l’evoluzione.

Il Premio Nobel per la Medicina 2024 e la scoperta

Il Premio Nobel di quest’anno premia due scienziati per la scoperta di un principio fondamentale che regola il modo in cui viene regolata l’attività dei geni.

Le informazioni immagazzinate nei nostri cromosomi possono essere paragonate a un manuale di istruzioni per tutte le cellule del nostro corpo. Ogni cellula contiene gli stessi cromosomi, quindi ogni cellula contiene esattamente lo stesso set di geni e esattamente lo stesso set di istruzioni. Tuttavia, diversi tipi di cellule, come le cellule muscolari e nervose, hanno caratteristiche molto distinte. Come nascono queste differenze? La risposta sta nella regolazione genica, che consente a ogni cellula di selezionare solo le istruzioni rilevanti. Ciò garantisce che solo il set corretto di geni sia attivo in ogni tipo di cellula.

Victor Ambros e Gary Ruvkun erano interessati a come si sviluppano i diversi tipi di cellule. Hanno scoperto i microRNA, una nuova classe di minuscole molecole di RNA che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genica. La loro scoperta rivoluzionaria ha rivelato un principio completamente nuovo di regolazione genica che si è rivelato essenziale per gli organismi multicellulari, compresi gli esseri umani. Ora è noto che il genoma umano codifica per oltre mille microRNA. La loro sorprendente scoperta ha rivelato una dimensione completamente nuova della regolazione genica. I microRNA si stanno dimostrando fondamentalmente importanti per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano.

Chi sono Victor Ambros e Gary Ruvkun

Victor Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, New Hampshire, USA. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, nel 1979, dove ha anche svolto ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985. È diventato ricercatore principale presso l’Università di Harvard, Cambridge, MA nel 1985. È stato professore alla Dartmouth Medical School dal 1992 al 2007 e ora è Silverman Professor of Natural Science presso la University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA.

Gary Ruvkun è nato a Berkeley, California, USA nel 1952. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Harvard nel 1982. È stato borsista post-dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, 1982-1985. È diventato ricercatore principale presso il Massachusetts General Hospital e la Harvard Medical School nel 1985, dove ora è professore di genetica.

