Presentata allo IAC la 6ª edizione del Telespazio Technology Contest

Promuovere l’innovazione in ambito spaziale, trasformare idee brillanti in start-up di successo e ispirare la prossima generazione di talenti STEM: questo è il Telespazio Technology Contest (#T-TeC), il concorso di open innovation promosso da Leonardo e Telespazio presentato oggi a Milano nel corso del 75° International Astronautical Congress (IAC). Giunto alla sesta edizione, il #T-TeC invita studenti, dottorandi e giovani ricercatori delle università di tutto il mondo a presentare soluzioni innovative in diversi settori spaziali, dalla Geoinformazione ai servizi in orbita, dall’esplorazione del cosmo alla protezione contro la “spazzatura spaziale”.

Nel corso dell’evento, condotto dal Chief Technology Innovation Officer di Telespazio, Marco Brancati, sono intervenuti: Erasmo Carrera, Presidente di AIDAA; Antonino Salmeri, Co-Chair dello Space Generation Advisory Council (SGAC); Anthea Comellini, ingegnere in Thales Alenia Space e Membro della Riserva Astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA); Massimo Claudio Comparini, Managing Director Space Business Unit di Leonardo e Gabriele Pieralli, Amministratore delegato di Telespazio.

Anche quest’anno, dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023 – che hanno visto la partecipazione di oltre 40 team composti da studentesse e studenti e ricercatrici e ricercatori provenienti da 40 diverse università di tutto il mondo – il #T-TeC ambisce a essere un vero e proprio abilitatore per l’incubazione e l’accelerazione di start-up, supportando così la crescita e lo sviluppo delle idee, dalle fasi iniziali del progetto fino alla loro maturazione.

Per questo motivo, oltre ai premi in denaro riservati al primo classificato della categoria Idea (cinquemila euro) e ai primi tre classificati della categoria Prototype (rispettivamente diecimila, seimila e quattromila euro), il team che nella categoria Prototype presenterà la proposta più matura per essere trasformata in vera e propria offerta commerciale, e che vorrà allo stesso tempo costituire una start-up, potrà accedere a un percorso di accelerazione con Seraphim Space, fondo di investimento specializzato nel settore spaziale che dal 2017 ha supportato oltre 100 aziende in tutto il mondo.

Inoltre, fino a tre proposte della categoria Prototype potranno accedere a un percorso di incubazione della durata di sei mesi con CESAH GmbH, consorzio tedesco che vede tra i propri azionisti lo Stato federale dell’Assia e Telespazio Germany.

Telespazio e CESAH, grazie anche alle attività che il CESAH svolge per il Business Incubation Centre di ESA della regione dell’Assia, hanno avviato una partnership per sostenere la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali ad alto valore scientifico e tecnologico di giovani team provenienti dal mondo della ricerca. Obiettivo comune: lo sviluppo del settore dell’economia dello spazio e dei segmenti di mercato ad esso collegati.

Infine, sarà valutata la possibilità di supportare, grazie a Leonardo, la realizzazione di una Proof of Concept (PoC) per testare una delle proposte direttamente in laboratorio.

I partecipanti al #T-TeC potranno scegliere di presentare le proprie idee e progetti nell’ambito di sette macrotemi legati alla sostenibilità nello Spazio e sulla Terra:

Space Exploration and Extra-terrestrial Exploitation;

In Orbit Servicing towards a Circular Economy in Space;

Sustainable solutions towards Solar System through Digital Twins;

Space Domain Awareness for the Protection of Space and Ground Infrastructures;

Emerging Space-based Connectivity Solutions;

Positioning, Navigation and Timing (PNT) Solutions for Earth and other celestial bodies;

Innovative Electro-Optical technologies solutions for remote sensing.

La sesta edizione del #T-TeC si chiuderà ufficialmente il prossimo 8 dicembre 2024, data ultima per l’invio delle proposte. Nelle settimane successive la giuria esaminerà i progetti e decreterà i vincitori, che saranno premiati a gennaio 2025 a Bruxelles nel corso della diciassettesima edizione dell’European Space Conference.

Anche l’edizione 2024 del Telespazio Technology Contest può contare su patrocini prestigiosi. Oltre allo storico supporto di AIDAA, SGAC e CEAS e altre agenzie spaziali a cui si sono aggiunte dal 2023 UK Space Agency (UKSA) e Agenzia Spaziale Spagnola (AEE).

