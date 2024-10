Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per il periodo autunnale. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21,9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento, raggiungendo i 28,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che varierà dal 45% al 68%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 12 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 21,9°C. Con il passare delle ore, si registrerà una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente nuvoloso. Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che saliranno fino a 28,2°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 25°C. La copertura nuvolosa resterà alta, con un’umidità che potrà arrivare fino al 63%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, con la presenza di poche nuvole. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre i venti rimarranno leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con possibilità di schiarite. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, quando si prevede un aumento delle schiarite e una lieve diminuzione dell’umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.8 O max 7.9 Ponente 66 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 6 O max 7.5 Ponente 53 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.3° perc. +24° Assenti 8.9 OSO max 14.8 Libeccio 45 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.5° perc. +27.4° Assenti 11.3 SO max 18.8 Libeccio 42 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.3° perc. +28.3° Assenti 8.9 SO max 15.5 Libeccio 45 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° Assenti 6.7 NO max 16.2 Maestrale 57 % 1008 hPa 19 poche nuvole +23.5° perc. +23.7° Assenti 5.9 ONO max 10.1 Maestrale 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 7.1 ONO max 11.2 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

