Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Acri indicano un giorno caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%. I venti soffieranno da sud-sud ovest, con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25,5°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 95%. L’umidità si manterrà attorno al 24%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-ovest con intensità moderata.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26,6°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 24°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza precipitazioni previste. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 37% nel tardo pomeriggio. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà tra brezza e brezza vivace.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che aumenterà fino al 63%. I venti, inizialmente moderati, diventeranno più tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri indicano un giorno nuvoloso e temperato, con temperature che si manterranno stabili e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e una possibile variazione delle condizioni meteo, con l’arrivo di cieli più sereni e temperature più fresche. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 12.7 SSO max 20.3 Libeccio 54 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +13.9° Assenti 13.4 SSO max 19.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.1° Assenti 11.9 SSO max 18.4 Libeccio 44 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.6° perc. +23.8° Assenti 11.1 SO max 20.6 Libeccio 24 % 1010 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.1 SO max 19.8 Libeccio 27 % 1009 hPa 15 cielo coperto +24.8° perc. +24.4° Assenti 8.6 OSO max 18 Libeccio 37 % 1008 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +18.7° Assenti 12.4 SSO max 19.2 Libeccio 49 % 1009 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 15.6 SSO max 30 Libeccio 53 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:18

