Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Acri di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La meteo sarà dominata da piogge di varia intensità, con una copertura nuvolosa totale che non lascerà spazio a schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 14°C e i 22°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni di meteo si presenteranno con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità che raggiungerà il 85%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno al 54%, e i venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 4-5 km/h.

Il pomeriggio porterà un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 16-18°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 87%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con direzione variabile.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con possibilità di forti rovesci. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero presentare qualche raffica più sostenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un proseguimento del maltempo, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni. La situazione climatica rimarrà instabile, con temperature fresche e alta umidità che caratterizzeranno il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.33 mm 8.2 SSO max 8.2 Libeccio 85 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 10 % 6.3 S max 6.2 Ostro 83 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 2 % 3.5 E max 5.5 Levante 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 27 % 4.5 NNE max 7.2 Grecale 59 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +20.9° perc. +20.6° 1.23 mm 7.1 ONO max 10.3 Maestrale 62 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17.1° perc. +17° 2.34 mm 3.2 SSO max 4.8 Libeccio 84 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +15° perc. +15° 2.98 mm 2.4 SO max 5 Libeccio 94 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 2.35 mm 6.1 NE max 9.9 Grecale 96 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:05

