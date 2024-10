Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di circa 13°C e una massima che raggiungerà i 23°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord-ovest, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con una percentuale che non supererà il 1%. I venti si presenteranno leggeri, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti saranno sempre leggeri, con una velocità di circa 5-7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 48% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23°C intorno alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 3 e 5 km/h. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 31%, favorendo una sensazione di calore gradevole.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, e i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Adrano suggeriscono una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a cieli sereni e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima generale. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa stabilità atmosferica per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.3° prob. 12 % 7.4 NNO max 8.7 Maestrale 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° prob. 13 % 6.9 NNO max 8.3 Maestrale 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16° prob. 9 % 5.3 NO max 8.4 Maestrale 63 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° prob. 10 % 4.9 ONO max 9.9 Maestrale 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 4.4 ONO max 11 Maestrale 31 % 1013 hPa 16 cielo sereno +19.3° perc. +18.5° Assenti 4.1 ESE max 10.1 Scirocco 47 % 1014 hPa 19 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 2.6 NNE max 5.6 Grecale 66 % 1016 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 3.6 NNO max 5.1 Maestrale 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.