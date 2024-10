Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 27°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con condizioni di cielo ancora coperto. La brezza si farà sentire, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 12 km/h. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 21°C, con un cielo che inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse.

Nel complesso, le previsioni del tempo per Giovedì 10 Ottobre a Adrano evidenziano un clima mite e gradevole, ideale per attività all’aperto, anche se si consiglia di tenere in considerazione la copertura nuvolosa persistente.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 4.2 NO max 6.7 Maestrale 57 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +18.6° Assenti 3.4 NO max 6.3 Maestrale 39 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +22.6° Assenti 4.9 O max 8.7 Ponente 37 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.2° perc. +26.7° Assenti 10.7 OSO max 17.6 Libeccio 34 % 1011 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +27.6° Assenti 12.3 OSO max 17.3 Libeccio 33 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 8.7 OSO max 12.9 Libeccio 49 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 4.6 ONO max 9.1 Maestrale 67 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 5.8 NO max 8.4 Maestrale 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:26

