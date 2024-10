Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,0°C e i 20,9°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Venti leggeri provenienti da est completeranno il quadro meteorologico, rendendo la giornata piuttosto gradevole nonostante l’assenza di sole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Adrano si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che saliranno fino a 20,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 92%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 10,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19,3°C e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante l’assenza di sole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 30%. L’umidità si attesterà intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili piogge nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.9 N max 3.1 Tramontana 83 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 2.4 ENE max 4.1 Grecale 86 % 1023 hPa 7 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 3.3 SSE max 6.9 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 9.8 SSE max 14.7 Scirocco 53 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 10.5 SE max 13.4 Scirocco 55 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 3 % 5.9 SE max 8.8 Scirocco 77 % 1025 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 14 % 3.9 E max 5.9 Levante 85 % 1026 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° prob. 29 % 3.5 E max 6.6 Levante 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:11

