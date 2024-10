Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Arezzo indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il rischio di pioggia praticamente assente.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Ovest, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 2%.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76%, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 22%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 6,3 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord-Ovest.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con temperature che toccheranno i 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 45%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà attorno al 33%. Le condizioni di vento saranno più favorevoli, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature in calo fino a 12°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, al 97%, e la probabilità di pioggia rimarrà assente. Le condizioni di vento si manterranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una probabilità di pioggia molto bassa. Si prevede che il clima rimanga fresco e nuvoloso, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 13 % 3.1 SSO max 3.6 Libeccio 87 % 1008 hPa 4 nubi sparse +12.4° perc. +12.1° prob. 15 % 2.9 SSE max 2.8 Scirocco 90 % 1010 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° prob. 7 % 1.1 SSE max 1.4 Scirocco 85 % 1012 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 18 % 2.2 O max 4.1 Ponente 83 % 1013 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 33 % 8.6 ONO max 14.6 Maestrale 65 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 27 % 4.5 NO max 5.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.6 N max 4.6 Tramontana 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° Assenti 4.8 N max 4.6 Tramontana 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:31

