Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C e un’umidità elevata, attorno all’80%. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, ma le nubi rimarranno comunque presenti.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,3 km/h e i 8,7 km/h, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di calore moderato. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 16,4°C entro le ore serali. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 75%, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con la possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 8.2 O max 12.7 Ponente 80 % 1018 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 9.5 O max 14.5 Ponente 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 7.2 O max 10.5 Ponente 84 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 8.7 O max 11.6 Ponente 65 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.5° Assenti 6.9 ONO max 10.2 Maestrale 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 6 ONO max 8.9 Maestrale 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 3.4 SSO max 4.8 Libeccio 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 0.6 S max 2.6 Ostro 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:26

