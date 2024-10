Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Argenta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C e l’umidità sarà piuttosto alta, superando l’80%. Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con picchi di 100% nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da un minimo di 15,1°C alle 08:00 fino a un massimo di 20,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà sopra il 65%, rendendo l’aria piuttosto umida. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Est, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che si attesteranno attorno ai 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e il vento si farà sentire con intensità leggera, mantenendo una direzione variabile tra Est e Sud-Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci possa essere un parziale miglioramento, con schiarite e una lieve diminuzione dell’umidità. Tuttavia, il clima rimarrà complessivamente autunnale, con temperature che non scenderanno sotto i 15°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 3.1 NNE max 4 Grecale 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 5 NNE max 5.1 Grecale 87 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 2.7 ENE max 3.6 Grecale 88 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 3.6 NE max 3.2 Grecale 74 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 65 % 1020 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 4.7 E max 5.2 Levante 67 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 8.6 ESE max 11.8 Scirocco 80 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 6.2 SE max 6.3 Scirocco 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:23

