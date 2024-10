Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Argenta di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, con temperature che varieranno tra i 11°C e i 13°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, con una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 14%. Con il progredire della mattinata, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,8°C, mentre l’umidità scenderà al 58%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 8 e i 11 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, con condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari effetti sul comfort atmosferico. Le condizioni meteo si manterranno stabili, con un’assenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta di Sabato 5 Ottobre delineano una giornata che inizierà con nuvole e terminerà con un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai 12-16°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima piacevole e di un cielo limpido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 7 % 8.9 NNO max 16.8 Maestrale 85 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 12 % 7.9 NNO max 11.3 Maestrale 86 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° prob. 14 % 8.9 NO max 13.4 Maestrale 86 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° prob. 18 % 9.8 NO max 11.6 Maestrale 70 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° prob. 18 % 11.2 NNE max 11.7 Grecale 60 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° prob. 4 % 8.9 NE max 8.6 Grecale 59 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° prob. 3 % 8.5 NE max 11.3 Grecale 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.4° perc. +11.7° Assenti 5.1 NE max 6.5 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:40

