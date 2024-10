Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Ascoli Piceno si presenterà con un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la giornata, si registreranno condizioni di meteo favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Le previsioni del tempo indicano un’escursione termica moderata, con temperature che varieranno da un minimo di 16,3°C durante la notte a un massimo di 23,8°C nel corso della mattina.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 14% e il 56%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest e Sud-Ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 32% e il 60%. I venti continueranno a soffiare leggeri, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà simile a quella della mattina, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un clima gradevole, anche se la sensazione di freschezza aumenterà con l’avvicinarsi della sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 16°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. I venti saranno deboli e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna della stabilità e del clima mite. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni che potrebbero influenzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.5 OSO max 4.3 Libeccio 79 % 1020 hPa 4 poche nuvole +15.7° perc. +15.4° Assenti 4.1 OSO max 4.1 Libeccio 79 % 1020 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 1.4 SSE max 2.3 Scirocco 71 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 7 E max 6.1 Levante 58 % 1020 hPa 13 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 10.1 ENE max 6.6 Grecale 59 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 5.7 E max 5.5 Levante 83 % 1020 hPa 19 poche nuvole +16.8° perc. +16.8° Assenti 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 90 % 1021 hPa 22 poche nuvole +16.6° perc. +16.6° Assenti 3.7 SO max 3.6 Libeccio 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.