Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre, Ascoli Piceno si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si faranno più consistenti nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà in aumento, passando da un 11% di nuvolosità al 43%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità che varierà tra i 1 km/h e i 7 km/h, mantenendo condizioni di calma e brezza leggera. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 19,1°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che arriveranno fino al 41%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 94%, e le condizioni di calma del vento continueranno a caratterizzare la serata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 92%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 2%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno soddisfazione in queste giornate autunnali, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° Assenti 2.2 OSO max 2.5 Libeccio 92 % 1028 hPa 3 poche nuvole +16.3° perc. +16.4° Assenti 4.2 OSO max 4.1 Libeccio 90 % 1027 hPa 6 poche nuvole +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.1 OSO max 4 Libeccio 87 % 1028 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° Assenti 5.3 ENE max 3.2 Grecale 77 % 1028 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 7.2 ENE max 4.1 Grecale 74 % 1027 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° prob. 35 % 5.3 ENE max 4.9 Grecale 84 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 29 % 1.6 E max 1.9 Levante 90 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 7 % 0.3 ONO max 1 Maestrale 93 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:07

