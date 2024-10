Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse, mentre la sera si chiuderà con condizioni simili a quelle della notte.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà del 81%, con una probabilità di precipitazioni dell’80%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 01:00 si avrà un cielo sereno e una temperatura di 18,4°C. Le condizioni di calma del vento continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 18,2°C a 19,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92% alle 09:00. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 71%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 21°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 72%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che toccheranno i 14,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 50%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni di cielo variabile. Lunedì e martedì potrebbero portare un ulteriore miglioramento, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° prob. 11 % 5 O max 5.1 Ponente 78 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.9° prob. 4 % 8.5 ONO max 7.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 7 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 6.3 ONO max 5.7 Maestrale 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 2.9 ENE max 2.7 Grecale 69 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 13.9 ESE max 13.2 Scirocco 69 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 13.4 SE max 15.2 Scirocco 72 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 6.9 SSE max 8.4 Scirocco 74 % 1021 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.6 E max 6.1 Levante 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.