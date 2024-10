Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Caltagirone si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno forti precipitazioni, con accumuli significativi che raggiungeranno 6.86mm. Le temperature si manterranno attorno ai 16,9°C, mentre la velocità del vento varierà tra 4,2km/h e 11,1km/h. Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C nel corso della giornata.

Durante la mattina, il meteo di Caltagirone presenterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno tra 18°C e 21°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,4km/h e 16,2km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,9°C. Il vento si manterrà leggero, con intensità che non supererà i 10km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Caltagirone rimarrà stabile, con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento si manterrà costante, e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di nuvole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e fresco, con possibili piogge intermittenti. Le previsioni del tempo suggeriscono che, sebbene non si prevedano eventi meteorologici estremi, è opportuno rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.8° perc. +16.9° 2.06 mm 10.5 NE max 13.9 Grecale 94 % 1025 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° prob. 79 % 13.8 NE max 26.1 Grecale 96 % 1025 hPa 7 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 16.2 E max 27.1 Levante 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 8 % 15.1 ESE max 18.3 Scirocco 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 7.8 SE max 10 Scirocco 60 % 1026 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 9.5 ENE max 14 Grecale 75 % 1026 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 10.8 NE max 17.1 Grecale 89 % 1026 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° Assenti 10.7 NE max 15.8 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

