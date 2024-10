Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 20°C. Durante la mattina, si manterrà sereno con una leggera nuvolosità e temperature in aumento fino a 22,3°C. Nel pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa del 37% e temperature attorno ai 24,5°C. La sera tornerà serena con temperature sui 21,3°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno, ma con un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, culminando in condizioni più nuvolose Mercoledì e Giovedì. Temperature comprese tra 20°C e 26°C e venti leggeri favoriranno attività all’aperto.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di circa 7,4 km/h proveniente da Est-Sud Est, mentre l’umidità si manterrà attorno al 63%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Queste condizioni favorevoli continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 9,6 km/h. L’umidità scenderà al 53%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 37%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h, con direzione Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo il clima piuttosto piacevole.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’8%. Le temperature si manterranno sui 21,3°C. La velocità del vento sarà di 12 km/h proveniente da Est-Sud Est, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 57%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1019 hPa.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h proveniente da Sud Est, mentre l’umidità si manterrà attorno al 53%. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Le temperature saliranno fino a 24,9°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno attorno ai 24,5°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà a 11,2 km/h, con direzione Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 56%, creando un clima ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’89%. Le temperature scenderanno a 22,2°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Sud Est, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 63%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1019 hPa.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,3°C, con una temperatura percepita di 21,3°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80%. Le temperature saliranno fino a 24,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si attesteranno attorno ai 25,7°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h, con direzione Est. L’umidità si manterrà attorno al 54%, creando un clima fresco.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature scenderanno a 22,1°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Sud Est, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 69%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1019 hPa.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si manterrà attorno al 69%. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature saliranno fino a 24,6°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si attesteranno attorno ai 25,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà di 3 km/h, con direzione Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 54%, creando un clima ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature scenderanno a 25,4°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Sud Est, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 55%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1017 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che si manterranno tra i 20°C e i 26°C. Le condizioni di copertura nuvolosa varieranno, con un aumento della nuvolosità a partire da Martedì, culminando in giornate più nuvolose Mercoledì e Giovedì. La velocità del vento rimarrà generalmente leggera, rendendo le condizioni atmosferiche favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare delle ore di sole, soprattutto nei primi giorni della settimana, prima dell’arrivo di un clima più nuvoloso.

