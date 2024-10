Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 3 Ottobre, Carrara si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, portando a forti precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra +13,9°C e +17,1°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge moderate, con picchi di intensità che potrebbero raggiungere i 5,22mm di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 93%. I venti, sebbene leggeri, potrebbero contribuire a una sensazione di freschezza, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con un’intensità leggermente ridotta, portando a precipitazioni che si aggireranno intorno ai 1,82mm. Le temperature si manterranno stabili, con valori che toccheranno i +14,9°C. L’umidità, pur rimanendo elevata, potrebbe scendere leggermente, mentre i venti continueranno a spirare da nord, mantenendo una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +13,9°C. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di precipitazioni si ridurrà, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara indicano una giornata di Giovedì 3 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.29 mm 7.6 SO max 10.7 Libeccio 84 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.82 mm 5.4 NNE max 8.2 Grecale 93 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 2.57 mm 5 NNE max 7.4 Grecale 94 % 1004 hPa 10 forte pioggia +13.7° perc. +13.5° 5.22 mm 13.1 NNE max 18.1 Grecale 93 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +14.6° perc. +14.4° 1.82 mm 12.1 N max 17 Tramontana 91 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.45 mm 11.3 N max 15 Tramontana 88 % 1001 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.11 mm 11.4 NE max 17.8 Grecale 85 % 1002 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 36 % 7.7 NE max 10.4 Grecale 83 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:51

