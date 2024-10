Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Castel San Pietro Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 11,9°C e un’umidità elevata, pari al 90%. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza, nonostante le temperature percepite siano leggermente più basse.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 14°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una percentuale di nuvole che si attesterà attorno al 95%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 7,1 km/h, sempre da nord. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C alle 14:00, con una leggera diminuzione verso le 17:00, dove si prevede una temperatura di 13,5°C. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi alta, intorno al 75%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 10,8°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature. L’umidità si attesterà attorno all’85%, ma la presenza di cieli sereni contribuirà a rendere la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a cieli sereni in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli più soleggiati. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le giornate successive, che promettono di essere più calde e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 9 % 5.2 N max 9.8 Tramontana 90 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° prob. 14 % 2.8 NO max 4.8 Maestrale 90 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 18 % 3.8 NO max 5.4 Maestrale 89 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 16 % 5.3 N max 7.6 Tramontana 74 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° prob. 15 % 9.4 NE max 10.3 Grecale 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 7 ENE max 7.6 Grecale 65 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 4.5 ESE max 6.8 Scirocco 79 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 4 S max 5.1 Ostro 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:41

