Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, si registreranno forti piogge e un’alta copertura nuvolosa, con temperature che oscilleranno intorno ai 19°C. La situazione migliorerà leggermente nel corso della giornata, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che non supereranno i 20°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Castelvetrano sarà interessata da piogge moderate che si intensificheranno fino a diventare forti nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19°C, con una velocità del vento di circa 21 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 83%, e le precipitazioni totali potrebbero superare i 10 mm entro l’alba.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia moderata fino alle prime ore del giorno, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, intorno ai 14-20 km/h. A partire dalle 11:00, ci sarà una leggera attenuazione delle precipitazioni, con il cielo che passerà a nubi sparse.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con il cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 18-19°C, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 75%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 23 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa. L’umidità continuerà a essere elevata, e il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.8° perc. +19.9° 2.27 mm 22.2 SSE max 34.8 Scirocco 82 % 1013 hPa 4 forte pioggia +17° perc. +17.1° 10.35 mm 21.1 N max 33.6 Tramontana 90 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.41 mm 12.2 NNO max 16.9 Maestrale 87 % 1012 hPa 10 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 47 % 17.9 NO max 19 Maestrale 72 % 1012 hPa 13 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 7 % 22.3 NO max 22.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 34 % 18.5 NO max 22.6 Maestrale 77 % 1012 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 25 % 13.2 NO max 18.6 Maestrale 85 % 1013 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 24 % 11.8 NO max 15.4 Maestrale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.