Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Cento indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della temperatura durante le ore centrali della giornata. La temperatura si attesterà attorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori più freschi, intorno ai 20°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 54,7 km/h nella mattinata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C e la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà di circa 13,6 km/h da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, con pioggia leggera prevista intorno alle 07:00, ma che non influenzerà significativamente la giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,2 km/h. L’umidità scenderà al 71% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 999 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24,1°C alle 13:00. I venti saranno moderati, con una velocità di circa 22,2 km/h e raffiche che potranno arrivare a 41,3 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 999 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,9°C alle 19:00. Le condizioni rimarranno serene, con una leggera copertura nuvolosa. La velocità del vento si ridurrà a circa 8,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un clima prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse e qualche possibilità di pioggia leggera. La situazione meteo rimarrà favorevole per attività all’aperto, ma si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di vento, che potrebbero risultare più intense nelle ore pomeridiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 13.6 S max 28 Ostro 78 % 1004 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 1 % 13.3 S max 23.8 Ostro 80 % 1001 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° prob. 4 % 24.1 SSE max 50.2 Scirocco 73 % 999 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 64 % 26.5 S max 46.1 Ostro 69 % 999 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 55 % 20.7 SSO max 37.9 Libeccio 52 % 999 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° prob. 20 % 18.9 OSO max 32.1 Libeccio 49 % 999 hPa 18 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° prob. 16 % 11.5 ONO max 25.6 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.4° prob. 1 % 10 OSO max 18 Libeccio 90 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:33

