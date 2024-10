Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24,3°C, mentre la minima si registrerà nella notte precedente, con valori di circa 17°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Comiso godrà di un cielo sereno con poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e i venti saranno leggeri, provenienti da nord-est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C fino all’alba.

La mattina si presenterà con un cielo coperto, ma le condizioni miglioreranno rapidamente. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura salirà fino a raggiungere i 24,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, e si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con un cielo che diventerà sereno. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22-24°C. L’umidità si attesterà attorno al 45%, rendendo l’aria più gradevole. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la giornata si concluderà con un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18-19°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, ma senza creare disagio. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Comiso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domenica si preannuncia come una giornata ideale per godere del bel tempo, mentre nei giorni successivi si potrebbero registrare lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 83 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.4 NE max 3.9 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 3 ONO max 3.6 Maestrale 65 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +23.1° Assenti 11 O max 9.2 Ponente 47 % 1020 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 15 O max 13.7 Ponente 45 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 10.3 O max 12.1 Ponente 56 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 4 NNO max 5.9 Maestrale 65 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 5.2 NNE max 6 Grecale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:23

