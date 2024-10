Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Copertino si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina, con cieli coperti che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18,2°C della notte e i 24,4°C nel corso della giornata, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 38,3 km/h.

Durante la notte, Copertino sarà avvolta da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 75%, e i venti soffieranno da Est-Sud Est a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 21,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti aumenteranno di intensità, passando a circa 13,8 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi al 52%. Proseguendo fino a mezzogiorno, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,4°C, con venti che continueranno a soffiare da Sud a una velocità di 24 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli ancora coperti e temperature che scenderanno leggermente a 22,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti diventeranno più intensi, raggiungendo i 27,9 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 57%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 21,4°C. I venti continueranno a soffiare con forza, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,8 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 42% e il 76%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Copertino indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 8 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e ventosa, con temperature gradevoli ma con un alto tasso di umidità.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Copertino

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 6 ESE max 6.4 Scirocco 62 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 8.2 SE max 9.3 Scirocco 60 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 11.1 SSE max 15.3 Scirocco 55 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° Assenti 19.3 S max 21.7 Ostro 46 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +23.9° Assenti 25.4 S max 29 Ostro 48 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 26.1 SSE max 38.3 Scirocco 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 27.3 SSE max 44 Scirocco 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 30 SSE max 47.2 Scirocco 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:14

