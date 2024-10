Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre la velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 19,7°C a mezzanotte, con una leggera diminuzione fino a 19°C alle 03:00. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,2°C alle 07:00 e saliranno fino a 29,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 68% e il 94%. La velocità del vento si ridurrà progressivamente, con valori che scenderanno fino a 5,3 km/h alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, passando da 29,5°C a 23,9°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h alle 16:00. L’umidità si alzerà, arrivando fino al 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 40,3 km/h entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Giovedì 10 Ottobre caratterizzata da un clima mite, ma con un cielo prevalentemente coperto e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per vedere un miglioramento delle condizioni meteo.

0 cielo coperto +19.7° perc. +18.9° Assenti 12.7 SO max 25.4 Libeccio 45 % 1011 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.2° Assenti 11.5 SO max 21.4 Libeccio 44 % 1010 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 9.5 SO max 16.9 Libeccio 41 % 1010 hPa 9 cielo coperto +27.8° perc. +26.7° Assenti 9.1 OSO max 22 Libeccio 24 % 1009 hPa 12 cielo coperto +29.5° perc. +28.2° Assenti 5.3 SO max 19.4 Libeccio 29 % 1008 hPa 15 cielo coperto +27° perc. +26.9° Assenti 3 SO max 17.3 Libeccio 42 % 1008 hPa 18 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 10 SO max 17.3 Libeccio 51 % 1008 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 14.9 SO max 35.9 Libeccio 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:17

