Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Corigliano Calabro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di circa 28°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si registreranno anche delle variazioni nella copertura nuvolosa e la possibilità di leggere precipitazioni nella sera.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,5°C. La mattina si presenterà con condizioni simili, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si attesterà attorno al 100% fino a metà mattina. A partire dal pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e qualche momento di sole, mentre le temperature si stabilizzeranno intorno ai 27°C.

Nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che scenderà a circa 22°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi attesi. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 14,7 km/h nella notte e mantenendosi su valori più contenuti durante il giorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 46% e il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da mercoledì. Le temperature si manterranno su valori miti, ma la presenza di nuvole e la possibilità di piogge intermittenti potrebbero caratterizzare le giornate a venire. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 4 SSO max 5.5 Libeccio 65 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° Assenti 4 SSO max 4.9 Libeccio 62 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 4.4 SSO max 5.1 Libeccio 56 % 1018 hPa 9 cielo coperto +25.5° perc. +25.1° Assenti 1.9 NO max 8.2 Maestrale 40 % 1017 hPa 12 cielo coperto +28° perc. +27.5° Assenti 1.9 N max 12.7 Tramontana 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +26.8° perc. +26.8° Assenti 5.8 OSO max 14.4 Libeccio 42 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 8.7 SSE max 11.7 Scirocco 57 % 1014 hPa 21 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° Assenti 6.7 SO max 8.1 Libeccio 46 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:20

