Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo sarà completamente coperto. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera variazione con l’alternarsi di nubi sparse e cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle della mattina, con un cielo nuovamente coperto. Le temperature percepite si attesteranno tra i 12°C e i 18°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una temperatura di circa 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 100% entro le prime ore del mattino. La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che varieranno da 12°C a 17°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 20%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra il 59% e il 74%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desio mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, con possibilità di piogge sporadiche e temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Desio

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.5° Assenti 4.8 NNE max 6.2 Grecale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 3.7 NNE max 3.6 Grecale 79 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 1.3 SO max 1.3 Libeccio 66 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 1 % 3.1 S max 3.4 Ostro 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17° prob. 15 % 4.9 SSE max 5 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 12 % 2.9 SO max 5.5 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 1.7 NNO max 2.7 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

