Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Lunedì 7 Ottobre a Erice si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che raggiungeranno i 20,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature in calo e una maggiore umidità. La sera si prevede nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C.

Durante la notte, i cieli rimarranno sereni con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 36% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 8,1 km/h e i 16,6 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, e le raffiche di vento potranno superare i 22 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno all’83%, e il vento potrà raggiungere velocità significative, fino a 35,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre con un clima variabile, caratterizzato da un aumento della nuvolosità e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di ulteriori variazioni nel tempo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 6.1 SSE max 5.7 Scirocco 63 % 1015 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 8.1 SSE max 8.1 Scirocco 59 % 1015 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 8.4 SE max 9 Scirocco 53 % 1016 hPa 10 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° Assenti 10.7 SSO max 13.1 Libeccio 56 % 1017 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 18 S max 19.3 Ostro 65 % 1016 hPa 16 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 15.8 SSE max 22.3 Scirocco 74 % 1016 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 15.2 SE max 26.1 Scirocco 82 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 18.1 SSE max 31.8 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:39

