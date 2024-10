Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Favara si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 9%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un cielo per lo più sereno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 4 e gli 11 km/h, con direzione sud-sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 44%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 23,3°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà leggero, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale del 77%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, arrivando a circa 18,8°C alle 23:00. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata serena, presenterà un aumento della nuvolosità. Si consiglia di approfittare della giornata di Martedì per attività all’aperto, prima che il clima possa variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 2.2 NE max 2.9 Grecale 62 % 1018 hPa 5 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 4.1 NE max 4.3 Grecale 59 % 1019 hPa 8 poche nuvole +22.3° perc. +21.8° Assenti 4.4 SSE max 3.5 Scirocco 46 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 10.4 SSO max 6.7 Libeccio 44 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 11.8 SSO max 9 Libeccio 51 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 3.8 S max 4.7 Ostro 69 % 1019 hPa 20 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 6.2 ESE max 6.4 Scirocco 71 % 1020 hPa 23 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.3 ESE max 4.9 Scirocco 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:24

