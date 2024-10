Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa 15,8°C, mentre nella mattina il cielo sarà coperto, con una temperatura che salirà fino a 20,1°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,8°C. Infine, la sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, attorno ai 14,6°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Formigine avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 13%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 15,7°C fino alle 03:00, quando si registrerà un leggero aumento a 16,2°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto e la temperatura salirà fino a 20,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 65%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 17,5 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il clima cambierà notevolmente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 22,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,4 km/h, con una probabilità di pioggia che scenderà al 41%. Questo miglioramento delle condizioni meteo permetterà di godere di un pomeriggio piacevole e soleggiato.

La sera si presenterà con cieli sereni, e le temperature scenderanno gradualmente fino a 14,6°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 7,4 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 12%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata di Giovedì 10 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 13 % 10 S max 11.2 Ostro 84 % 1004 hPa 3 cielo sereno +16.2° perc. +16° prob. 19 % 10.6 SSE max 13.8 Scirocco 81 % 1001 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 27 % 14.1 SSE max 30 Scirocco 79 % 999 hPa 9 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 64 % 10.2 SSE max 22.7 Scirocco 80 % 999 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 65 % 17.5 SSO max 37.6 Libeccio 61 % 999 hPa 15 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° prob. 21 % 13.2 OSO max 24.9 Libeccio 58 % 999 hPa 18 cielo sereno +15.4° perc. +15° prob. 13 % 7.5 SO max 13.5 Libeccio 79 % 1002 hPa 21 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° prob. 10 % 7.5 OSO max 10.2 Libeccio 84 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:35

