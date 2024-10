Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un clima più stabile nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative dopo la mattina.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa al 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 21,9°C. La velocità del vento sarà di 28,8 km/h da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 39 km/h. Si registreranno anche precipitazioni di circa 1,11 mm, con un’umidità elevata al 90%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Alle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, ma le temperature saliranno a 21,1°C. La pioggia continuerà a diminuire, e già dalle 07:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,1°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature toccheranno il massimo di 24,4°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 23,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20,5°C alle 21:00. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, e la velocità del vento sarà molto contenuta, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con giornate più soleggiate e piacevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.3° perc. +21.9° 1.11 mm 28.8 NO max 39 Maestrale 90 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 75 % 4.7 ESE max 6.7 Scirocco 89 % 1014 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 64 % 2.2 NE max 5.5 Grecale 81 % 1014 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +24° Assenti 5.3 NO max 8.6 Maestrale 67 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° Assenti 10.6 NNO max 12.2 Maestrale 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° Assenti 8.5 NNO max 8.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 4.6 N max 6.1 Tramontana 82 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 2.5 NNE max 4.9 Grecale 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:22

