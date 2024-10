Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Gioia Tauro si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, soprattutto durante le prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 19°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 26,4°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà assente fino a metà giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che potrebbero interessare il cielo.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che varieranno tra 19,2°C e 19,6°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la serata, mantenendo un’umidità attorno al 64%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a 26,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3,2 km/h e i 6,5 km/h, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nella situazione meteorologica. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 24,1°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 66%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 3,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da est. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 59%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro indicano una giornata che inizierà con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli, per poi evolversi verso un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una possibile alternanza tra sole e nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare della mattinata di Mercoledì, mentre nel pomeriggio sarà opportuno tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 4.4 E max 6.6 Levante 64 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 4.1 E max 6.2 Levante 57 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 3.2 ESE max 5 Scirocco 51 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° Assenti 1.7 ONO max 5 Maestrale 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.5 NO max 10.5 Maestrale 43 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 5.8 NNO max 8.5 Maestrale 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 2.1 E max 3.8 Levante 61 % 1011 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 2.2 ESE max 4.7 Scirocco 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:33

