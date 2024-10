Previsioni Meteo Halloween e ponte di Ognissanti: l’anticiclone Africano porta sole e temperature record

MeteoWeb

Le previsioni meteorologiche per la prossima settimana, in particolare per Halloween, hanno subito un cambiamento radicale rispetto a quanto indicato nei giorni scorsi. Inizialmente, il Centro Europeo aveva previsto una nuova fase di maltempo, in linea con le condizioni instabili che hanno caratterizzato gran parte del mese di ottobre. Le abbondanti piogge, che hanno già causato gravi alluvioni in regioni come Emilia Romagna, Liguria e Sicilia, sembravano destinate a proseguire, facendo presagire un Halloween all’insegna delle precipitazioni. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici indicano una svolta significativa che potrebbe cambiare completamente lo scenario.

A partire da lunedì 28 ottobre, si prevede l’arrivo di un vasto campo di alta pressione che si estenderà dal Nord Africa su gran parte dell’Europa, raggiungendo persino la Penisola Scandinava. Questo anticiclone, il noto “anticiclone africano”, è divenuto ormai una presenza costante non solo durante l’estate, ma in tutte le stagioni, rappresentando un fenomeno sempre più frequente anche in periodi dell’anno tipicamente più freschi.

Le conseguenze di questa configurazione atmosferica saranno evidenti su tutto il territorio italiano, ma particolarmente al Centro-Nord, dove si prevede un periodo di tempo stabile, soleggiato e con un sensibile aumento delle temperature. Le temperature potrebbero superare di diversi gradi le medie climatiche di riferimento per la fine di ottobre, segnando un’anomalia climatica importante per questo periodo. In particolare, sulle zone montane si attendono incrementi termici rilevanti, con scarti rispetto alle medie stagionali che potrebbero raggiungere valori di 8-10°C in più rispetto alla norma. Le mappe termiche mostrano chiaramente un’ampia estensione di anomalie positive, con il colore rosso che segnala un riscaldamento significativo non solo in Italia, ma su gran parte dell’Europa.

Questa fase meteorologica anomala avrà impatti anche sul piano climatico. Se da un lato garantirà un periodo di bel tempo, dall’altro solleva interrogativi su fenomeni di cambiamento climatico e sulla persistenza di pattern atmosferici non comuni per la stagione. L’arrivo dell’anticiclone africano in un periodo tipicamente autunnale rappresenta un esempio di come i regimi meteorologici stiano diventando sempre più imprevedibili e caratterizzati da estremi.

In conclusione, il periodo intorno ad Halloween, inizialmente previsto come l’ennesima fase di maltempo, sarà invece dominato da condizioni di alta pressione, che porteranno sole e temperature al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Nord e sulle aree montane. Sarà una fase meteorologica decisamente anomala, che merita attenzione sia per gli effetti immediati sia per le implicazioni più ampie sul clima stagionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.