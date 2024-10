Previsioni Meteo Inverno, modelli e fattori globali: cosa sappiamo finora

MeteoWeb

L’inverno 2024-2025 si sta lentamente avvicinando, ma cosa sappiamo sulla prossima stagione fredda? In un articolo per Severe Weather Europe, Andrej Flis afferma che c’è uno sviluppo interessante nell’atmosfera e negli oceani, dove le previsioni dei modelli non concordano con ciò che mostrano gli indicatori passati. Flis evidenzia come si stanno sviluppando alcuni dei fattori globali su larga scala e, guardando i dati passati, possiamo vedere come cambiano stagionalmente e come hanno influenzato il clima invernale in passato.

D’altra parte, abbiamo le simulazioni o le previsioni dei modelli, che mostrano una storia diversa per il prossimo inverno. “Le previsioni dei modelli tendono a mostrare un inverno più mite, ma l’analisi dei dati storici mostra qualcosa di completamente diverso”, evidenzia Flis.

Previsioni dei modelli per l’inverno 2024-2025

Le previsioni dei modelli sono prodotte da modelli o sistemi di previsione a lungo raggio. Questi sistemi di previsione eseguono una simulazione completa dell’atmosfera basata su leggi note della fisica, ma includono anche gli oceani e il ghiaccio. Questi modelli, ovviamente, non sono perfetti e non sono mai presi alla lettera, ma si guarda solo alle tendenze in via di sviluppo. Uno dei problemi è la loro risoluzione grossolana rispetto al mondo reale. Un problema è anche che la condizione iniziale del calcolo del modello non può mai essere completamente accurata al 100%, evidenzia Flis, fornendo un quadro medio sui tre mesi meteorologici invernali (dicembre-gennaio-febbraio) sulla base dei pattern meteorologici generali prevalenti.

Le ultime previsioni sui pattern di pressione invernale dell’ECMWF mostrano un sistema di alta pressione La Niña nel Pacifico settentrionale e un’ampia area di bassa pressione dal Canada alla Groenlandia meridionale. Una forte area di alta pressione si estende dagli Stati Uniti meridionali attraverso l’Atlantico e nell’Europa continentale.

Tale modello di pressione spinge la corrente a getto negli Stati Uniti settentrionali e nordoccidentali. Ma sopra l’Europa, la corrente a getto viene spinta più a nord, a causa dell’area di alta pressione sul continente.

Osservando prima le previsioni di temperatura superficiale per l’Europa, emerge un inverno più caldo della norma su gran parte del continente. “Questo è ciò che possiamo aspettarci a causa dell’influenza del sistema di alta pressione che si estende su tutto il continente, come previsto dal modello”, spiega Flis.

Le previsioni di precipitazioni per l’Europa mostrano una stagione più secca a causa dell’anomalia di alta pressione. Le parti più a nord del continente mostrano più precipitazioni del normale poiché si prevede che la corrente a getto si sposti su questo settore. Si vedono più precipitazioni anche a sud e sud-est.

Previsioni della neve per l’inverno 2024-2025

Di seguito è riportata una speciale previsione della neve dai dati ECMWF. Si possono vedere nevicate inferiori alla media su tutta Europa, grazie a un’area di alta pressione. Sono previste più nevicate del normale solo sulle parti più settentrionali.

La Niña

Un ruolo importante nel prossimo inverno lo svolgerà “La Niña“, un fenomeno climatico ciclico che può modellare i pattern meteorologici della prossima stagione. La Niña è una fase fredda della grande e potente oscillazione oceanica ENSO. È una regione dell’Oceano Pacifico tropicale che passa da fasi fredde a calde. La fase fredda ENSO è chiamata La Niña, mentre quella calda è chiamata El Niño.

Nel suo articolo, Flis riporta l’analisi delle anomalie oceaniche di fine settembre. Mostra acque superficiali più fredde della norma nelle regioni centrali e orientali ENSO (area contrassegnata). Queste anomalie fredde hanno una forma “a onda”. Ciò è dovuto ai forti alisei orientali che spingono le acque verso ovest, creando vortici sulla superficie oceanica, spiega l’esperto.

Di seguito, è riportata un’immagine di analisi/previsione di NMME, che mostra il calo della temperatura oceanica ENSO al termine della fase calda in primavera. Sono previste anomalie negative e raffreddamento per l’autunno e l’inverno 2024/2025. La media prevista rientra nella soglia di La Niña, ma mostra un evento da debole a moderato, spiega Flis.

Gli effetti de La Niña sono più evidenti sul Nord America, ma sono più limitati sull’Europa. Oltre agli Stati Uniti nordoccidentali e al Midwest, c’è un maggior potenziale di nevicate sugli Stati Uniti nordorientali e nel Canada orientale. Secondo Flis, “questa immagine è tipica di un evento debole di La Niña, ma ogni anno ha le sue variazioni. Questi dati ci danno abbastanza sicurezza sul fatto che vedremo una certa influenza da queste anomalie durante la prossima stagione fredda e sembrano contrari a quanto suggeriscono le previsioni del modello”.

Cambiamenti dei venti atmosferici

Ma c’è anche un’altra anomalia, questa volta atmosferica, che insieme a La Niña mostra un’immagine molto diversa da quella che i modelli suggeriscono per l’inverno 2024-2025, afferma Flis. Come nell’oceano, abbiamo di nuovo una regione che alterna una fase positiva e una negativa. Ma invece delle temperature, ora abbiamo a che fare con i venti o, meglio, con la loro direzione. Questa è chiamata Oscillazione Quasi-Biennale, o semplicemente QBO. La QBO è un cambiamento regolare nei venti molto al di sopra dell’equatore nella stratosfera, che alterna venti orientali e occidentali (zonali). I forti venti nella stratosfera viaggiano in una fascia attorno al pianeta all’equatore. E circa ogni 17 mesi, questi venti cambiano completamente direzione.

L’immagine seguente mostra i dati sui venti stratosferici degli ultimi 3 anni. Si può vedere come ogni fase di vento è scesa nel tempo. Una fase negativa/orientale è stata attiva nel 2021/22 e una occidentale nel 2022/23. È stata seguita da un’altra fase negativa QBO lo scorso inverno. Le frecce rosse mostrano l’ultima/attuale fase del vento occidentale che scende nella stratosfera.

La QBO è profondamente connessa al moto atmosferico e aiuta con il forcing tropicale complessivo, inclusa La Niña. Si potrebbe dire che aiuta anche con la “comunicazione” tra gli oceani e il vortice polare, evidenzia Flis.

Ecco perché una fase QBO non significa una situazione meteorologica fissa, poiché una risposta QBO occidentale può essere diversa durante una La Niña o un El Niño. Quindi, dobbiamo guardare al sistema meteorologico globale nel suo insieme.

Flis riporta poi un’analisi del pattern di pressione invernale durante gli anni di La Niña, con la QBO che va da orientale a occidentale, proprio come quest’anno. Si può vedere un pattern molto bloccato, con un’area di alta pressione sulla Groenlandia e un’area di bassa pressione sul Nord America e l’Europa.

Si possono notare molti inverni “più vecchi” in questo mix di dati, che tendono a influenzare l’analisi della temperatura di seguito. Nel complesso, c’è un effetto anomalo più freddo sugli Stati Uniti, sul Canada e sull’Europa. Ma molti di questi inverni sono vecchi di decenni e, naturalmente, più freddi di default rispetto alla norma moderna, spiega Flis. Tuttavia, queste anomalie mostrano cosa significa questa combinazione per i pattern invernali e indicano chiaramente un potenziale o un supporto per temperature normali o inferiori alla norma durante l’inverno, al contrario delle previsioni del modello, afferma l’esperto.

Il vortice polare

Per vortice polare si intende l’ampia circolazione invernale sull’emisfero settentrionale (e meridionale). Il vortice polare si estende su molti strati dell’atmosfera. Lo strato più basso è chiamato troposfera, dove si verificano tutti gli eventi meteorologici. Ma al di sopra di questo, abbiamo la stratosfera, un livello più profondo e secco che ospita anche lo strato di ozono.

Bisogna monitorare lo stato del vortice polare perché può avere un profondo impatto sul meteo quotidiano. Un vortice polare forte/stabile di solito significa forte circolazione polare e corrente a getto. Questo trattiene l’aria più fredda nel circolo polare artico, creando condizioni più miti per la maggior parte degli Stati Uniti. Al contrario, un vortice polare debole/alterato crea un debole pattern di corrente a getto. Di conseguenza, ha più difficoltà a contenere l’aria fredda, che può fuoriuscire dalle regioni polari e arrivare negli Stati Uniti.

Quindi, se si vuole freddo e neve durante l’inverno e si vive negli Stati Uniti centrali o orientali, le probabilità sono più alte con un vortice polare debole. In natura, ciò significa una forte interruzione della corrente a getto e un rilascio di aria fredda dalle regioni polari.

Storicamente, un inverno La Niña ha una probabilità del 60-75% di produrre un evento di riscaldamento stratosferico (SSW), che è l’evento di collasso definitivo del vortice polare, spiega Flis. Li ha prodotti in passato e anche negli inverni recenti. L’immagine seguente mostra la tipica frequenza degli eventi di SSW per mese e per evento ENSO.

Come si può vedere, una fase di La Niña ha maggiori probabilità di produrre un evento di collasso del vortice polare. Di solito ne produce uno più avanti in inverno, rispetto a un El Niño. Nel complesso, ciò significa che un evento La Niña è sfavorevole per un forte vortice polare, almeno in media, afferma Flis.

Vortice polare e inverno

Attualmente, il vortice polare sta funzionando alla sua normale forza. Ma nelle ultime settimane, è stato debole, persino debole da record per questo periodo dell’anno. Ciò è piuttosto insolito, spiega Flis, ma in realtà possiamo trovare un altro evento simile all’inizio di ottobre, risalente alla stagione 1981-1982.

Di seguito è riportata l’analisi/previsione del vento stratosferico della NASA per l’attuale stagione 2024-2025. La linea blu mostra l’ultima stagione ma la linea viola corre a valori record bassi nell’area contrassegnata in rosso.

Un altro punto autunnale così basso per il vortice polare è stato nell’ottobre 1981. Dalla stessa analisi della NASA per quella stagione, si può vedere lo stesso pattern a ottobre, con metà del mese che corre a valori record bassi. All’inizio di dicembre, i venti stratosferici si sono invertiti da un evento di riscaldamento stratosferico improvviso, che ha dato il tono al resto dell’inverno.

Di seguito è riportato il pattern di anomalia della pressione per l’inverno 1981-1982. Si può vedere un’anomalia di alta pressione sulle regioni polari, simile agli altri pattern oceanici e atmosferici visti in questo articolo.

Le aree di bassa pressione erano forti e coprivano Canada e Stati Uniti e si estendevano fino all’Atlantico. Questa è una buona configurazione invernale per gli Stati Uniti settentrionali e orientali, afferma Flis.

Osservando l’analisi della temperatura superficiale per lo stesso periodo, si possono vedere anomalie di aria fredda su gran parte del Canada, che si espandono negli Stati Uniti settentrionali e orientali. Questo è probabilmente uno degli scenari invernali più tipici per gli Stati Uniti orientali, ampiamente aiutato dal vortice polare e dalle sue dinamiche.

“Ovviamente, nessuno può garantire un inverno freddo o dire che avremo lo stesso pattern nel prossimo inverno 2024-2025”, spiega Flis. “Ma stiamo osservando come le anomalie passate e gli sviluppi insoliti siano continuati nell’inverno successivo, ricordandoci come piccoli cambiamenti possano avere un impatto di lunga portata”.

Secondo Flis, dall’analisi dei diversi fattori, tutti indicano un “pattern potenzialmente più freddo di quanto suggeriscano i modelli per l’inverno 2024-2025. Ciò significherebbe il potenziale per un clima invernale favorevole in alcune parti degli Stati Uniti centrali e orientali e in altre parti delle medie latitudini nell’emisfero settentrionale”, conclude Andrej Flis.

