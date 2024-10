Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, durante la notte il meteo si manterrà stabile con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. La mattina si aprirà con un cielo completamente sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 20°C alle 07:00 e raggiungeranno i 24,5°C entro le 10:00. L’umidità sarà in calo, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 18 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Lentini si presentano favorevoli, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate serene per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 7.9 O max 8.1 Ponente 64 % 1013 hPa 4 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 8.6 OSO max 8.7 Libeccio 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 6.8 ONO max 10.5 Maestrale 48 % 1014 hPa 10 cielo sereno +24.5° perc. +24° Assenti 8.3 NNO max 12.1 Maestrale 37 % 1014 hPa 13 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.2 E max 17.3 Levante 32 % 1013 hPa 16 poche nuvole +22.4° perc. +22° Assenti 14.1 ESE max 18.4 Scirocco 49 % 1014 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 5 SSE max 6.8 Scirocco 67 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.2 OSO max 3.9 Libeccio 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:31

