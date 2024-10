Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Limbiate di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando intorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con una significativa umidità che si attesterà attorno al 91%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura di circa 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 9,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,17 mm.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia moderata che si protrarrà fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le ore centrali. Il vento si presenterà più debole, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 3,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 2,99 mm entro le ore 08:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-nord est, mantenendo una velocità moderata. Le probabilità di pioggia diminuiranno, con accumuli che non supereranno i 0,29 mm.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12°C. Il vento si farà più fresco, con velocità che potranno arrivare fino a 8 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.17 mm 9.5 E max 24.6 Levante 91 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.24 mm 9.2 E max 27 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.15 mm 7.5 ESE max 25.4 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 2.12 mm 3.7 E max 13.8 Levante 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.24 mm 1.7 NNE max 6.1 Grecale 95 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 62 % 3.2 NNE max 8.1 Grecale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 31 % 6.4 NNO max 10.2 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 8.2 NNO max 14 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

