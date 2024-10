Previsioni Meteo Lombardia: al via peggioramento tra venerdì e sabato

MeteoWeb

“Un blando flusso sudoccidentale in quota, umido e solo debolmente instabile. porta oggi e domani scarsa circolazione nei bassi strati con piovaschi sparsi. Ventilazione da est su pianura e Appennino. Tra venerdì e sabato l’approfondimento di una perturbazione Nordatlantica verso la Penisola Iberica determina un flusso meridionale in progressiva intensificazione verso l’arco alpino, con tempo via via più perturbato anche sulla Lombardia: nel weekend venti in rinforzo da est e precipitazioni diffuse e persistenti, localmente moderate sui settori occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: deboli, diffuse dalla notte sui settori occidentali e a tratti sui rilievi Prealpini, altrove meno probabili se non in serata. Neve oltre 2500 metri.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 14°C e 15°C, massime tra 17°C e 19°C.

Zero termico: attorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, sui rilievi deboli meridionali.

