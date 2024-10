Previsioni Meteo Lombardia: l’alta pressione torna protagonista

MeteoWeb

“Un minimo barico posizionato sull’Italia Settentrionale lascia progressivamente spazio ad un sistema di alta pressione che comincerà a delinearsi in maniera più robusta a partire da sabato, causando condizioni di stabilità almeno fino alla prima parte della settimana entrante“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi. Nelle ore più fredde in pianura comparsa di nebbia e foschie; in serata arrivo di velature da Ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 8 e 12 °C, massime tra 19 e 22 °C

Zero termico: 2400 – 2600 metri.

Venti: in pianura debole di direzione variabile, tendente a disporsi da Est dal pomeriggio; in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

