Previsioni Meteo Lombardia: da domani nuova fase di tempo instabile

Da domani “un intenso flusso di correnti atlantiche determinerà una nuova fase di tempo instabile con il passaggio di diversi impulsi perturbati: nuvolosità in aumento, probabili piogge soprattutto nelle giornate di martedì e giovedì. Temperature inferiori alla norma del periodo, tendenti a riportarsi nella norma dai primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in prevalenza cielo molto nuvoloso o coperto ovunque salvo parziali schiarite possibili fino al mattino sulle zone alpine e prealpine.

Precipitazioni: deboli sparse, possibili dal pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali, tendenti ad estendersi in serata sulle zone alpine e prealpine. Neve oltre 3000 metri.

Temperature: minime in sensibile rialzo, massime in leggera diminuzione. In Pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 17 °C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali in graduale rotazione da est; in montagna deboli meridionali con rinforzi da sudovest alle quote più elevate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

