Previsioni Meteo Lombardia: domani breve tregua, poi nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Il transito ravvicinato di due perturbazioni atlantiche causa instabilità con abbondanti precipitazioni fino a giovedì 10, seppure parzialmente intervallate da una temporanea pausa dei fenomeni durante mercoledì 9. A seguire condizioni di maggiore stabilità, seppure in un contesto di nuvolosità variabile a causa di un terzo sistema depressionario collocato sul vicino atlantico“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: moderate o forti ad inizio pomeriggio specie sui rilievi, anche a carattere di rovescio ma con scarsa probabilità di temporali, in attenuazione ed in spostamento verso Est in serata, con indebolimento e locale esaurimento sui settori occidentali.

Temperature: massime in aumento. In pianura valori compresi tra 16 e 20 °C.

Zero termico: in calo da 3500 metri a 3200 metri.

Venti: in pianura inizialmente moderati orientali in attenuazione e con tendenza a disporsi da Ovest in serata; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali in attenuazione con tendenza a disporsi da Sud-Ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.