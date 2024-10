Previsioni Meteo Lombardia: foschie e nebbie, quota dello zero termico in rialzo

MeteoWeb

“Campo di alta pressione di origine atlantica in progressiva estensione e consolidamento sull’Europa occidentale oggi e per i prossimi giorni. Ciò favorirà condizioni stabili, con progressivo rialzo della quota dello zero termico, cielo generalmente sereno salvo formazione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 7 e 13 °C, con i valori più elevati sulla parte centro orientale, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: a circa 3600 metri fino al tardo pomeriggio, in risalita a 3800 metri in serata a partire dai settori settentrionali.

Venti: in pianura deboli a tratti moderati occidentali, in montagna deboli a regime di brezza.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde della giornata possibili foschie o locali nebbie sulla fascia di bassa pianura.

