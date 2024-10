Previsioni Meteo Lombardia: maltempo anche nel weekend

MeteoWeb

“Una ampia struttura depressionaria tende a stazionare sino a venerdì tra la Penisola Iberica, il Mediterraneo Occidentale e la Francia, favorendo a più riprese flussi umidi meridionali sulla regione, con precipitazioni frequenti e diffuse, a tratti anche intese e a carattere di rovescio. Sabato tale struttura tenderà e spostarsi verso sudest, mantenendo ancora tempo perturbato sulla Lombardia. Tra domenica e lunedì, l’ulteriore allontanamento del minimo verso il Mediterraneo Centrale favorirà una parziale rimonta della pressione sull’Europa Occidentale con condizioni via via più stabili, specie ad inizio settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con temporanee e parziali schiarite sui settori orientali in mattinata.

Precipitazioni: nella prima parte della giornata deboli intermittenti sui settori occidentali e meridionali; a partire dal pomeriggio diffusione progressiva dei fenomeni anche alle restanti aree della regione ed in intensificazione, a tratti esibendo carattere di rovescio.

Temperature: in pianura massime tra 17 e 19 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3500 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati orientali con rinforzi maggiori nelle ore serali, in montagna moderatidai quadranti meridionali.

Domani ancora molto nuvoloso o coperto, con tendenza dal pomeriggio alla comparsa di temporanee parziali schiarite.

Precipitazioni: in mattinata fino a moderate su Alpi e Prealpi e Alta Pianura, anche a carattere di rovescio o temporale; progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con residui locali rovesci, specie a ovest.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 16 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: in calo fino a 2800 – 3200 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna moderati meridionali in indebolimento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

