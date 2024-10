Previsioni Meteo Lombardia: mercoledì primi segni di peggioramento

MeteoWeb

“Oggi, lunedì, flusso occidentale umido sul Nord Italia, con debole instabilità associata al transito di una debole perturbazione sull’Europa Centrale. Martedì ancora flusso relativamente umido ma più stabile per la presenza di un promontorio sul Mediterraneo Centro-Orientale. Mercoledì transito di un fronte caldo dal Mediterraneo Occidentale con precipitazioni deboli diffuse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra giovedì e sabato tempo ovunque perturbato, con precipitazioni da moderate a forti, a causa di un’ampia e profonda saccatura atlantica che attiverà una circolazione depressionaria chiusa a partire da venerdì“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta foschia e nubi basse in pianura in lenta dissoluzione nella giornata, sul Nordovest variabile, altrove poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte. Dalla sera generale aumento della copertura sui settori meridionali ed occidentali.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili piovaschi o isolati rovesci nel pomeriggio sulle Alpi Occidentali

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: tra 3700 e 4100 metri.

Venti: ovunque deboli di direzione variabile.

Altri fenomeni: possibile nebbia in pianura tra notte e primo mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.