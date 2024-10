Previsioni Meteo Lombardia: nuova perturbazione, il maltempo si intensifica

MeteoWeb

“Un blando flusso meridionale umido porta da oggi debole circolazione nei bassi strati con piovaschi e rovesci via via più probabili e diffusi. Ventilazione da est su pianura e Appennino, più estesa da giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra giovedì e venerdì rotazione del flusso in quota da sudovest per l’avvicinamento di una nuova perturbazione, in approfondimento sabato sulla Penisola Iberica, che porterà sulla Lombardia precipitazioni più diffuse e persistenti, localmente moderate. Possibile un miglioramento già da domenica“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli sparse e a carattere di piovasco o rovescio, possibili ovunque nella giornata, in generale meno probabili sul settore alpino.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 18°C e 20°C.

Zero termico: attorno a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli dai quadranti meridionali.

