Previsioni Meteo Lombardia: nuovi impulsi perturbati da lunedì

MeteoWeb

“Venerdì condizioni di residua instabilità determinate da un vortice depressionario ancora presente sull’area ma con precipitazioni in esaurimento. Lo spostamento verso est di questo sistema circolatorio favorirà una temporanea fase più stabile durante il fine settimana con maggiore soleggiamento e precipitazioni per lo più assenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da lunedì, inizio di una nuova fase di instabilità con passaggio di impulsi perturbati, in particolare nella giornata di martedì con probabili piogge diffuse. Temperature massime in rialzo nel fine settimana, minime in rialzo da lunedì“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte copertura nuvolosa in diminuzione fino a ovunque sereno o poco nuvoloso al mattino salvo possibili temporanei addensamenti per nebbia o nubi basse sulla Bassa Pianura; nel pomeriggio annuvolamenti sparsi, più frequenti e persistenti fino a sera sulla fascia prealpina.

Precipitazioni: assenti, salvo possibilità di qualche piovasco sui rilievi prealpini.

Temperature: minime in moderato calo, massime in moderato aumento. In pianura minime intorno tra 8 e 11 °C, massime tra 17 e 20 °C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli, al mattino settentrionali, in rotazione da sud dal pomeriggio o a regime di brezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.