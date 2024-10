Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse fino a domani

MeteoWeb

“Un minimo depressionario si approfondisce sul Mar Ligure, favorendo sulla regione flussi umidi ed instabili dai quadranti meridionali con precipitazioni diffuse e persistenti almeno sino alla mattinata di venerdì; fenomeni più intesi sulle pianure e zone pedemontane“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì mattina circolazione depressionaria in indebolimento e dal pomeriggio in lenta traslazione verso nordest, quindi condizioni in miglioramento dal pomeriggio a partire dalle zone occidentali. Tra sabato e domenica condizioni stabili grazie ad una blanda rimonta interciclonica, ma tra lunedì e martedì condizioni via via più instabili con possibilità di precipitazioni diffuse“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in mattinata generalmente molto nuvoloso, tra pomeriggio e sera nuvolosità in attenuazione a partire dal nordovest.

Precipitazioni: fino alla mattinata deboli diffuse, un po’ insistenti su zone meridionali ed orientali, nel pomeriggio in attenuazione ed estinzione con qualche fenomeno residuo sui rilievi orientali. Quota neve attorno a 2000 metri.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 12 e 14 °C, massime tra 15 e 18 °C.

Zero termico: intorno a 2300 metri.

Venti: in pianura deboli variabili con qualche locale rinforzo a est, in montagna settentrionali, moderati o localmente forti in quota.

