Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse oggi e domani

MeteoWeb

“Un’area depressionaria con centro sul bacino del Mediterraneo occidentale convoglia un flusso di correnti dal quadrante meridionale sulle regioni alpine. Tale struttura, allontanandosi gradualmente più a sud, manterrà una circolazione ciclonica sul Mediterraneo, con correnti dal quadrante meridionale sul centro-nord Italia. Oggi, venerdì, e domani, sabato precipitazioni diffuse sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra domenica e l’inizio della prossima settimana tendenza a condizioni più stabili, con bassa probabilità di precipitazioni e formazione di foschie e nebbie sulle Pianure“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con tendenza dal pomeriggio a temporanee parziali schiarite.

Precipitazioni: deboli o moderate, anche a carattere di rovescio o temporale: fino alle ore centrali diffuse, quindi sparse, con tendenza all’attenuazione ed esaurimento a partire dai settori meridionali. In serata residue deboli.

Temperature: massime in Pianura tra 18 e 22 °C.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: nella notte deboli piovaschi sparsi su pianura e settori occidentali. Dal mattino sparse, dalle ore centrali tendenza a diffuse deboli o moderate a partire dai settori meridionali, localmente forti.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 12 e 16 °C, massime tra 16 e 20°C.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura fino alle ore centrali deboli di direzione variabile, quindi tendenti dai quadranti settentrionali e orientali, con rinforzi in serata su pianura orientale; in montagna prevalentemente deboli dai quadranti orientali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.