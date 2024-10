Previsioni Meteo Lombardia: piogge “diffuse e persistenti” oggi e domani

MeteoWeb

“Sabato un’intesa saccatura nordatlantica, in approfondimento verso la Penisola Iberica, determina un flusso meridionale in progressiva intensificazione verso l’arco alpino con precipitazioni diffuse e persistenti, specie sulle zone occidentali e meridionali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Domenica la struttura di bassa pressione si chiude e tende a traslare lentamente verso sudovest, determinando ancora precipitazioni da sparse a diffuse, più insistenti sulle zone occidentali e meridionali. Tra domenica sera e lunedì l’allontanamento del minimo di pressione verso lo stretto di Gibilterra determina condizioni via via più stabili ad inizio settimana, con nuvolosità in attenuazione e venti deboli, ma sono anche favorite inversioni termiche notturne e nebbie in pianura nelle ore più fredde“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo tra molto nuvoloso e coperto, in serata copertura in irregolare attenuazione sul nord-est.

Precipitazioni: diffuse, da deboli a moderate, più insistenti sui settori occidentali e sulla fascia prealpina; in serata serata in attenuazione ed esaurimento ad est. Neve oltre 2700 metri.

Temperature: in pianura massime tra 17 e 19 °C.

Zero termico: attorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali con locali rinforzi al pomeriggio; in montagna deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi sulle creste di confine.

Domani molto nuvoloso o coperto sulle zone occidentali e meridionali, irregolare schiarite sui settori orientali e settentrionali.

Precipitazioni: da sparse a diffuse fino a moderate sui settori occidentali e meridionali, altrove deboli e meno probabili. In generale estinzione in serata. Neve oltre 2800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 14 e 17 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: attorno a 3100 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, a tratti moderati al mattino, in rotazione da ovest in serata; in montagna moderati meridionali, con rinforzi in quota. In generale attenuazione in serata.

